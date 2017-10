9 maggio, BP cerca una soluzione

BP valuta come procedere, dopo che un accumulo di gas nella cupola ha costretto gli ingegneri a sospendere le operazioni per posizionare la camera a quattro piani sulla falla, la migliore soluzione a breve termine trovata dalla compagnia per fermare la perdita. La cupola è stata lasciata sul fondale. La riflessione potrebbe prendere un paio di giorni. Dalla falla si riversano in acqua almeno 5.000 barili di greggio al giorno.

7 maggio, continua la fuoriuscita di grggio

Nonostante l'apposizione della cupola, si disperdono 5000 barili di greggio al giorno. Il team d'emergenza tenta un nuovo incendio controllato.