Elettroagopuntura e tumore al seno

Alcuni ricercatori del Centro Medico della Duke University nella Carolina del Nord hanno dato un nome preciso a questa tecnica: è elettroagopuntura che si differenzia dall'agopuntura tradizionale per la capacità di trasmettere un impulso elettrico attraverso la pelle. Lo studio ha evidenziato una diminuzione del dolore non solo nel combattere il senso di nausea, ma anche nel diminuire il dolore post-operatorio, un risultato incoraggiante per dimostrare i vantaggi di una medicina "integrata" che accoglie sia la medicina tradizionale sia quella alternativa o naturale.