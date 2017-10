Agostino Re Rebaudengo. Elettricità Futura, una sfida al presente

In principio era Aper, l’associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili in Italia, la prima a trattare ad alta voce con governi ed enti locali per difendere e promuovere le esigenze di chi genera energia pulita. Poi, nel luglio 2013, l’aggancio con AssoSolare e la trasmutazione in AssoRinnovabili, importante passaggio per esplicitare meglio il fine ultimo dell’associazione, cioè sostenere le azioni per promuovere un settore che era già diventato un pilastro del Paese (interessante quello che disse allora Giovanni Simoni di AssoSolare: “È giunto il momento di ‘mescolarci’ con le altre filiere rinnovabili perché nessuna filiera può pensare di affrontare in autonomia le sfide che ci attendono nei prossimi anni”). In quel momento, AssoRinnovabili è come la prima associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle maggiori a livello europeo per numero di associati e potenza installata. Poi, oggi,con l’unione di AssoRinnovabili e AssoElettrica, nasce Elettricità Futura, . L’ambizione coraggiosa è di rappresentare le imprese – tutte – impegnate a promuovere la transizione energetica verso un mercato sempre più sostenibile, innovativo e concorrenziale in Italia. Scrivono:

La creazione di un solo soggetto unitario che rappresenti l’intera filiera elettrica, caso pressoché unico fra i grandi Paesi europei, avrà l’obiettivo di rispondere alle sfide della decarbonizzazione, dell’integrazione dei mercati e della centralità del consumatore in un contesto di grande sviluppo tecnologico. L’elettricità ricopre un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi fissati dall’Unione Europea.

