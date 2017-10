Ai confini del mondo di Giorgio Fornoni

Giorgio Fornoni è reporter indipendente dal 1975. Scoperto da Milena Gabanelli nel 1999, dal 2000 collabora con la redazione di Report. Negli ultimi trent'anni, viaggiando per le zone più "calde" del mondo ha percorso più volte la distanza che separa la Terra dalla Luna. Con un'idea molto particolare di giornalismo: documentare e testimoniare le guerre nel mondo con l'attenzione indirizzata principalmente all'uomo che soffre, e non tanto alla geopolitica o ai grandi interessi internazionali. Da poco è uscito un libro, con allegato dvd, che testimonia il suo lavoro, s'intitola AI CONFINI DEL MONDO - Il viaggio, le inchieste, la vita di un reporter non comune. Prefazione di Dominique Lapierre e postfazione di Valerio Massimo Manfredi, che di lui scrive: "difficile definire Giorgio Fornoni. È tutto fuorché un uomo comune e ordinario. È abbastanza pazzo da credere che gli ideali possano prender corpo e si comporta di conseguenza".