Aids e lavoro: sfide e risorse

Durante il convegno saranno illustrati i risultati di "BACK TO WORK", progetto svolto da Lila CEDIUS - struttura operativa sull'estero della Federazione Lila - e CGIL Lombardia con sei partner europei: associazioni e sindacati di Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Grecia, Olanda e in stretta collaborazione con le sedi di Lila Milano, Lila Como e Lila Trentino. Il convegno è realizzato in collaborazione con il CS&L Consorzio Sociale (Cascina Sofia e Lavorint) che illustrerà gli interventi di reinserimento occupazionale e di mediazione socio-lavorativa a favore di persone tossicodipendenti e sieropositive. Interverranno: