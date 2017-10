AID Sudafrica: generazioni da salvare

Allarme dati sull'Aids. In Sudafrica si stimano più di 4 milioni di sieropositivi e una donna su quattro è sieropositiva. Considerata la percentuale di trasmissione verticale (gravidanza, parto o allattamento), vuol dire che nascono circa 70mila bambini sieropositivi all'anno (200 al giorno). Il "Progetto Sudafrica" di Lila Cedius (Centro per i diritti umani e la salute della Lega per la lotta all'Aids - www.lilacedius.it) vuole ridurre la trasmissione del virus dalla madre al bimbo. Per farlo bisogna rendere le madri consapevoli, indurle a rivolgersi alle strutture sanitarie e a non avere paura. Un'opera di organizzazione, di sostegno alle attività di ricerca, formazione e prevenzione, che Lila Cedius conduce con l'associazione sudafricana di donne "Women's Health Project". Oggi l'intervento si concentra nell'area a Nord del distretto di Sekukhune, un'area tra le più povere con un alto tasso d'analfabetismo, ma in cui l'infezione è recente e il tasso di diffusione non è elevato. Ne parliamo con Claudia Sala, coordinatrice del "Progetto Sudafrica". Come procede il progetto? L'anno scorso abbiamo cominciato con un'indagine nei centri sanitari intorno all'ospedale di Santa Rita. Ora sta partendo la fase dedicata alla formazione con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi forniti alle partorienti. Conoscenza e consapevolezza del virus, della malattia, ma anche attenzione agli atteggiamenti a ciò che pensano le persone. È importante la percezione dell'Hiv e del rischio, non solo per le donne, ma per tutta la comunità. Dobbiamo combattere la condanna sociale, che porta anche all'allontanamento della donna malata dalla famiglia. Molte giovani scoprono di essere sieropositive in seguito alla morte dei figli. E se lo scoprono prima cercano di nasconderlo. In cosa consiste il trattamento sanitario? Si deve ridurre al minimo il rischio di contatto del neonato col sangue della madre al momento del parto. Sono necessari trattamenti medici con un farmaco non costosissimo ma molto efficace quando usato con la giusta tempistica, la nevirapina, e inoltre sono necessari il parto cesareo e l'allattamento non al seno. Ma i primi dati sul campo ci dicono che nella zona non c'è acqua potabile. Le donne non possono portarsi al lavoro o in viaggio il fornellino per bollire l'acqua e preparare il latte. Allora cosa fanno? Allattano al seno. L'azione sul campo ti impone di confrontarti con le caratteristiche del luogo e le carenze sociali. Il progetto è un intervento in progress... E tende ad allargare la sua sfera d'azione man mano che incontra nuove problematiche. Per esempio, un bimbo che riusciamo a far nascere sano, non sieropositivo, è destinato a essere un orfano. Perciò oltre alle possibilità di supporto agli orfani, è necessario favorire la comunicazione nella famiglia, di modo che i parenti o gli stessi genitori possano predisporgli un futuro. Un altro esempio. Il governo sudafricano concede sussidi ai malati per Hiv, ma nessuno lo sa. In un ospedale locale un'infermiera ci ha raccontato che quando l'hanno propagandato hanno avuto un'impennata del numero di donne che si sottoponevano al test, anche solo per il fatto di poter beneficiare di un pur minimo aiuto economico. È la povertà, il male più grande. Bisogna associare attività di prevenzione ad azioni che alleviano la povertà. Se non ci riusciamo siamo di fronte alla scomparsa di due generazioni. Una tragedia epocale. Cosa può fare ognuno di noi? Aiutare le associazioni. Informarsi di più e scegliere quelle più vicine alle proprie aspirazioni. Vale la pena interrogarsi sul perché questi paesi sono così poveri. Quando nel 2001 esplose la controversia tra le case farmaceutiche e il Sudafrica per il prezzo dei farmaci anti-Aids avevamo chiesto al pubblico di non comprare in farmacia i prodotti da banco delle aziende che avevano trascinato il governo sudafricano davanti alle corti di Pretoria. Forse a qualcosa è servito. Stefano Carnazzi