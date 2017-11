Come le rinnovabili e il gas prenderanno il posto del carbone, in meno di 25 anni

Le rinnovabili e il gas sono destinate a sostituire il carbone entro il 2040. È quanto emerge dall’ultimo World Energy Outlook (Weo), il rapporto annuale dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) sugli scenari energetici globali. Transizione e sicurezza energetica, accesso all’energia, investimenti, clima sono i temi su cui l’Agenzia ha puntato l’attenzione. “Per i prossimi 25 anni, vediamo chiaramente quali saranno i vincitori: gas naturale, ma soprattutto eolico e solare, che sostituiranno il carbone, ovvero il ‘campione’ degli ultimi 25 anni”, ha detto Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Aie secondo cui saranno soprattutto le politiche adottate a determinare la strada verso cui si andrà nel prossimo futuro. Nel rapporto per la prima volta viene preso in esame lo scenario energetico post Accordo di Parigi, con un’analisi degli impegni presi dai singoli paesi (190 per la precisione) presi durante la Cop21.

Crescono le rinnovabili, battuta di arresto per il carbone

Chi consuma di più?

Milioni di persone senza accesso all’energia

La riscossa delle rinnovabili

L'ascesa della mobilità elettrica

L’Accordo di Parigi non è sufficiente per stare sotto i 2°C

Il binomio energia e acqua