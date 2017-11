Come muoversi con stile nel pieno centro di Londra

Vent’anni, studente di economia, inglese scolastico da migliorare. Cosa c’è di meglio di un lavoro estivo a Londra? Sono molti i giovani che scelgono questa soluzione. E se il lavoro è in centro? Per esempio sulla Kensington High Street? Poniamo il caso che si inizi alle 10:00 e il posto non sia comodissimo da raggiungere da casa, soprattutto se si trova tra la terza e la quarta zona in cui è divisa la città. Solitamente ci si impiega un’ora e un quarto, tra autobus e metro, ma a Londra tutti i giorni si spostano quasi 8 milioni di persone, quindi è facile che possa capitare un imprevisto.