Al via a Milano la prima “Settimana dell’Ambiente”

Si aprirà lunedì 23 gennaio per concludersi domenica 29 gennaio la "Settimana dell'Ambiente", la prima, grande manifestazione cittadina, organizzata dal Comune di Milano per promuovere una serie di iniziative differenti ma complementari, con un unico protagonista: l'ambiente. In tutti i suoi aspetti: dalla qualità dell'aria alla viabilità, dalla raccolta differenziata all'impiego dei materiali riciclabili, dalle fonti di energia a basso impatto ambientale ai nuovi materiali da costruzione ecologicamente corretti. La Settimana dell'Ambiente sarà un'occasione di confronto tra cittadini, enti pubblici, istituzioni, aziende e professionisti del settore. La Loggia dei Mercanti sarà anche location delle Conversazioni pomeridiane su temi ambientali. Quattro incontri (da lunedì 23 a giovedì 26 gennaio) che si svolgeranno dalle 18.00 alle 19.30, per dare opportunità a tutti i cittadini di partecipare, per dibattere e approfondire temi di rilevanza ambientale. Questo il calendario e gli ospiti delle Conversazioni.