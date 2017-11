Al via il MedFilm Festival a Roma

Il MedFilm Festival festeggia quest'anno i suoi quindici anni. In una sorta di Grand Tour tra le sponde del Mediterraneo, esplora i territori dell'Europa, in cerca di giovani talenti e di grandi autori che sappiano raccontare il nostro tempo attraverso nuovi confini e approdi. «Visto da fuori, il MedFilm è come un poliedro multicolore»- ci dice Ginella Vocca, Presidente Fondatore della rassegna - «Noi parliamo di Mediterraneo da quindici anni e il Festival ha il merito di mettere in relazione reale paesi della sponda Nord e quella Sud. Ci battiamo per trovare e ritrovare punti di contatto che ci hanno resi appartenenti alla stessa area geografica». Il MedFilm Festival si compone, come in un mosaico, di diversi focus tematici. Primo tra tutti il coraggio di giovani registi che raccontano la realtà ed esplorano la diversità come un valore. E poi le donne, l?amore, e ovviamente il viaggio. Il 2009 è inoltre l?anno europeo della Creatività e l?Innovazione e anche per questo gli ospiti d'Onore di questa edizione saranno il Marocco e la Francia, due Paesi che interpretano perfettamente questi due concetti perché «brillanti ed esempio di dialogo e di concreta cooperazione», dice Ginella Vocca. Si parte il 7 novembre con ?Le grand voyage?, un film che rappresenta in pieno lo spirito del MedFilm ed è anche omaggio ai due paesi ospiti di questa edizione. È la storia di un padre e suo figlio che partono con una vecchia automobile da una piccola città francese e attraversano tutta l?Europa. Un vero e proprio roadmovie dove il viaggio è anche un emozionante percorso spirituale, di conflitto e poi di riconciliazione tra due generazioni. Il Festival prosegue fino al 15 novembre con un programma ricco di appuntamenti, vetrine speciali, eventi, incontri che sono il risultato di «un lavoro pazzesco che dura tutto l?anno e raccoglie i frutti di una quotidiana attenzione agli obiettivi che ci proponiamo di anno in anno» conclude Ginella Vocca. LifeGate è mediapartner del MedFilmFestival. Per tutte le informazioni: www.medfilmfestival.it Valentina Gerig