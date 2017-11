Albarn, Eno e Zinner cantano con e per l’Africa

Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dell'interessante progetto che Damon Albarn porta avanti dal 2006: The Africa Express, un collettivo di musicisti africani affiancati da importanti nomi di popstar della scena europea e statunitense, volto ad abbattere i confini culturali, generazionali e di genere e a offrire una nuova percezione della musica africana. Dopo aver attraversato parte del continente africano (Mali, Nigeria, Congo, Ethiopa), artisti come Fat Boy Slim, Martha Wainwright, Jamie T, Franz Ferdinand e Flea dei Red Hot Chili Peppers, hanno affiancato leggende della musica africana come Toumani Diabate, Salif Keita, Amadou & Mariam e Bassekou Kouyate nel 2012 per un altro viaggio nel cuore della Gran Bretagna. Ma il treno in corsa non si ferma: lo scorso ottobre, infatti, il collettivo di artisti - compresi Brian Eno, Holy Other, l'attore nonché produttore Idris Elba ("The Wire", "Luther"), Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) e Ghostpoet - si è ritrovato a Bamako, capitale del Mali, per registrare un nuovo disco del progetto The Africa Express. I musicisti hanno allestito uno studio temporaneo in un club giovanile della città e per sette giorni hanno inciso brani e jam session improvvisate con quella che viene definita "la nuova ondata di musicisti maliani contemporanei". Così il club, situato sulle rive del fiume Niger e conosciuto come Maison Des Jeunes è stata la sede di una settimana di scoperte, collaborazioni, musica e spettacoli dal vivo. Ne è uscito un disco, dal nome forse un po' scontato ma legittimo Africa Express presents: Maison des jeunes, che contiene 11 brani che catturano appieno la spontaneità e l'entusiasmo di una settimana unica in un paese famoso per il suo patrimonio musicale, ma che ha visto il "fare musica" trasformarsi in pratica illegale a seguito del colpo di stato dello scorso anno e al sequestro della metà settentrionale del paese da parte dei militanti armati. L'album comprende anche il brano Soubour (che è anche il primo singolo estratto): un'interessante collaborazione fra la band indie di Timbuktu Songhoy Blues - formatasi in reazione all'occupazione jihadista - e il chitarrista dei Yeah Yeah Yeahs, Nick Zinner. Maison Des Jeunes sarà pubblicato in digitale da Transgressive Records il 9 dicembre 2013, con il rilascio su supporto fisico nei primi mesi del 2014. Il lancio dell'album coinciderà con una grande festa che avrà luogo all'Oval Space di Londra e sarà caratterizzata dal debutto dal vivo in UK dei Songhoy Blues e Kankou Kouyaté, in più ospiti speciali, dj set nonchè la prima inglese del film documentano Africa Express' 2012 train tour, film girato durante l'ultimo viaggio del collettivo in Gran Bretagna. L'elenco completo dei musicisti e cantanti presenti è: Adama Koita, Bijou, Doucoura, Gambari, Kankou Kouyaté, Lobi Traoré Band, Moussa Traoré, Songhoy Blues, Talbi, Tiemoko Sogodogo and the Yacouba Sissoko Band - così come i produttori e i musicisti occidentali André de Ridder, Brian Eno, Cid Rim, Damon Albarn, David Maclean (Django Django), Ghostpoet, Holy Other, Jeff Wootton, Lil Silva, Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs), Olugbenga Adelekan (Metronomy), Pauli The PSM, Remi Kabaka, Sammy Jay, Seye and Two Inch Punch.