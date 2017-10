Alberto Ugo Caddeo, esperto omeopata

Dott. Alberto Ugo Caddeo Laureato in Medicina e Chirurgia dal 12.10.1982 all'Università degli Studi di Milano, è specializzato in Anestesiologia e Rianimazione dal 13.11.85. Medico omeopata. Possiede il diploma in Agopuntura Tradizionale Cinese, rilasciato dal Centro Studi sull'Agopuntura di Milano, dal 1983 e il diploma Internazionale d'Acupuncture rilasciato dalla S.I.A. (Società Internationale d'Acupuncture) di Parigi, 86 Rue de l'Università, dal 1983. Psicoterapeuta in Sessuologia e presidente dell'Accademia Europea di Scienze Olistiche (A.E.S.O.), da molti anni si occupa della ricerca sulla Medicina di Paracelso e sulla Spagiria. Collabora con Istituti Universitari nel rapporto tra Medicina Allopatica e Medicine Naturali.Possiede il diploma di Esperto in Medicina Estetica.Socio Associazione Medicina ad Indirizzo Estetico (A.M.I.E.S.I.). Ha collaborato in congressi internazionali a indirizzo psicosomatico svoltisi all'estero ed in Italia. Esperto in Medicine Naturali presso il centro di Ricerche in Biotecnologie e Medicine Naturali dell'Università Statale di Milano, è professore e libero docente all'Università Statale Ucayali di Pucallpa Però. Attualmente insegna Storia della medicina e filosofia olistica e Psicosomatica alla scuola di Naturopatia SIMO a Milano ed è Presidente della Commissione Scientifica e Didattica S.I.N.C.R.O. (Società Italiana Naturopati Counselors e Ricerca Olistica)