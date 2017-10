Alex Britti ospite di Life in Blues

Alex Britti, 39 anni, romano, conosciuto dai più come famoso cantante pop viene in realtà dal Blues, un mondo che nonostante il successo non ha mai rinnegato. Giovedì sera è stato nostro ospite per ascoltare i brani scelti da Fabio Treves e sopratuttuto per accompagnarci dal vivo con la sua chitarra che si è unita in una jam con quella di Alex Gariazzo e con l'armonica di Fabio Treves. Una puntata da non perdere per gli appassionati di Britti e per tutto il popolo del Blues. Note biografiche: Alex Britti inizia la sua carriera al Big Mama di Roma con Roberto Ciotti e in questo periodo conosce e collabora anche con il bluesman Louisiana Red. La tecnica di prim'ordine in suo possesso lo ha rapidamente reso appetibile ai migliori bluesman internazionali, tra cui Buddy Miles e Billy Preston, fino a spingerlo nel 1990 a seguire la bluesband olandese di Rosa King in un lungo tour europeo, con il suggello delle apparizioni alla manifestazione del 1° Maggio a Roma nel 1994 e '95.