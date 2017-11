Alice nel Castello delle Meraviglie

L?itinerario della mostra parte dal ?Buco?. Si entra nella dimensione magica, un passaggio obbligato per arrivare all?arte del Novecento andando oltre i limiti razionali del dipinto. Si passa alla sezione ?Extralarge? con gli espressionisti astratti e le loro enormi tele non figurative. Il ?Giardino? è inteso come paesaggio naturale e immaginario. Ambiente a misura di bambino è la sezione ?Micromondo?, dove le opere sono allestite per essere fruite in modo corretto dai piccoli, dando al contempo agli adulti la sensazione di essere fuori scala rispetto ai dipinti. ?Realtà trasfigurata? è centrata sulla verosimiglianza per mostrare una realtà in modo anomalo così come gli artisti la percepiscono. La percezione del tempo, nel XX secolo, cambia notevolmente rispetto al passato. ?Tempo accelerato? è la visione del movimento nell?arte. Nello stesso modo, con una visione opposta di fissità, è il ?Tempo Incantato?. ?Attraverso lo specchio? è l?ultima tappa del percorso della mostra. Lo specchio rappresenta anche in arte una dimensione magica: permette di introdurre nell?opera la realtà circostante cambiandone ogni volta l?apparenza. La mostra è stata pensata già con gli occhi da bambino... La mostra è stata pensata già con gli occhi da bambino, con lo stupore e l?incanto che ogni adulto dovrebbe avere di fronte all?arte. A questo proposito si è scelto di rivolgere l?attività didattica proprio ai bambini della scuola dell?infanzia (4 e 5 anni, gratuita). Orari: tutti i giorni, dalle 9 alle 17.30. Chiuso lunedì Info: tel. 02 88463731 Sale Viscontee del Castello Sforzesco - Milano Sonia Tarantola