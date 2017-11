Alimentarsi con tatto

L'immagine di un bambino che imita la mamma con il suo pezzettino di pasta che gira e rigira tra le mani, accompagna spesso l'idea di una consuetudine, faticosa e un po' romantica, ora poco diffusa nelle nostre case. Il desiderio di impastare a mano affascina da sempre anche le moderne massaie, sempre più divise tra monitor, scanner e doveri domestici: fatti in casa il pane e la pasta hanno tutto un altro sapore, come sempre quando le cose sono frutto del nostro impegno e del nostro lavoro. Ma c'è di più: il contatto con le mani che lavorano e, lavorando, si 'riempiono' di "qi" o energia, arricchisce in qualche modo ciò che si produce. Preparare il pane in casa non è difficile e vale veramente la pena di provare. Per un chilo di farina di frumento integrale biologica si utilizzano 25 g. di lievito di birra, 1 cucchiaio di sale marino fino e acqua tiepida. Si scioglie il lievito nell'acqua e lo si unisce alla farina, precedentemente disposta a fontana sulla spianatoia. Si incomincia poi ad impastare, aggiungendo poco alla volta l'acqua necessaria. Impastare energicamente fino a ottenere un impasto omogeneo, morbido, non appiccicoso. Far riposare al riparo per un'ora, dopodiché impastare di nuovo e riporre in uno stampo da forno. Lasciar riposare, sempre al riparo, finché l'impasto non raddoppia di volume. Infornare a 220° per 20 minuti, abbassare a 180° per altri 20-30 minuti, fino a doratura. Non aprire il forno per evitare sbalzi di temperatura. La ricetta canonica per la pasta è di un uovo per cento grammi di farina e un po' di acqua per impastare. Si dispone la farina a fontana sulla spianatoia con al centro i tuorli delle uova. Con la punta delle dita si lavora fino ad amalgamarle, incorporando gradualmente la farina. Poi si lavora con energia sino ad ottenere un impasto morbido ed elastico. Loredana Filippi