Alimentazione nella futura mamma

L'alimentazione della futura mamma segue in tutto e per tutto le linee guida dell?alimentazione naturale, con queste due differenze: un apporto calorico leggermente più alto e maggiore attenzione riguardo la presenza di alcuni nutrienti importanti. Se la neo mamma dovesse arrivare alla gravidanza da un passato di eccessi alimentari (troppo zucchero, grassi o sale ad esempio) dovrà tenere presente che le modifiche da apportare alla dieta non potranno essere troppo drastiche, per evitare l'insorgenza di uno squilibrio metabolico.