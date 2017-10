Alimentazione Ayurvedica

I princìpi della cucina ayurvedica si basano su una sapienza risalente ad almeno 5000 anni fa, che contempla e integra armoniosamente salute, alimentazione, benessere ed equilibrio tra mente, corpo e spirito. Una dieta bilanciata, nella tradizione ayurvedica, non si esprime in termini di grassi, carboidrati, proteine, calorie, vitamine o minerali; bensì tessuti del corpo, livelli idrici e salini, gunas o proprietà dei cibi, dosha o energia vitale, rasas o gusti, qualità dei cibi e sadhana ovvero l'assimilazione da parte del corpo. Vi sono sei gusti fondamentali: dolce, agrodolce, salato, amaro, piccante e astringente. Per mantenere un perfetto equilibrio dovremmo avere tutti i sei gusti nel corso dello stesso pasto; infatti un pasto con uno solo o due gusti lascia un senso d'insoddisfazione. Ecco i sei gusti collegati ai cibi e all'influsso che hanno sui dosha, le tre energie di base dell'individuo: pitta, il focoso, kapha, il placido, vata, l'attivo.

Dolce: zucchero di canna, riso ... Aumenta kapha , diminuisce vata e pitta .

zucchero di canna, ... Aumenta , diminuisce e . Agrodolce: limone , formaggio fresco... Aumenta pitta e kapha , diminuisce vata .

, formaggio fresco... Aumenta e , diminuisce . Salato: sale e cibo salato... Aumenta pitta e kapha , diminuisce vata .

sale e cibo salato... Aumenta e , diminuisce . Amaro: insalata verde, curcuma ... Aumenta vata , diminuisce pitta e kapha .

insalata verde, ... Aumenta , diminuisce e . Piccante: spezie, pepe, cibo speziato... Aumenta vata e pitta , diminuisce kapha .

spezie, pepe, cibo speziato... Aumenta e , diminuisce . Astringente: fagioli, mele... Aumenta vata e diminuisce pitta e kapha.