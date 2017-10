All’inizio c’erano gli sciamani

Lo sciamanesimo è una pratica antichissima, risalente a circa 40 mila anni fa, cui ancora oggi si ricorre abitualmente in molte culture: in Sudamerica, doce vengono chiamati "curanderos" e tra gli indiani d'America. Si tratta di una combinazione di riti magico-religiosi, praticati da un sacerdote-guaritore, lo sciamano appunto, al quale si attribuiscono poteri soprannaturali, incluso quello di curare l'individuo dalle malattie e restituirlo al benessere, non solo fisico. Sotto varie forme e in tutti continenti, ogni civiltà ai suoi primordi ha elaborato metodi di cura basati su riti magici, danze, nenie e canti unitamente a pratiche artistiche e narrazioni di storie, che costituivano una sorta di medicina delle origini. La parola sciamano, che nell'antica lingua Tungusu parlata in Manciuria significa "colui che sa", indica una conoscenza non codificata, ottenuta durante trance estatiche indotte dallo stregone stesso che richiama entità superiori: lo spirito degli antenati, di piante o animali, di angeli o demoni. Lo sciamano aiuta il paziente, in quanto nella trance compie per lui un "viaggio nello spirito", invocando le sue "guide", per poi trasferirgli, una volta ritornato alla realtà ordinaria, l'energia curativa e comunicargli la via da seguire. Per la tradizione sciamanica la dimensione spirituale è parte integrante del processo di guarigione, il quale non può avvenire se l'individuo non ha a sua volta iniziato un cammino di trasformazione intrinsecamente legato alla malattia e al suo significato. La maggior parte degli sciamani cura solo talune malattie e seleziona solo i pazienti, che sente di poter guarire. Erbe, riti, meditazione, diete sono alcuni degli strumenti di cura impiegati dagli sciamani, anche se va detto che molti degli stregoni moderni non disdegnano nellla terapia il ricorso ai concetti e alla prassi della medicina non convenzionale. Il loro scopo primario resta, comunque, aiutare il paziente a comprendere la dimensione spirituale della malattia.