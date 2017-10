Alla scoperta delle foreste di Impatto Zero

Sono venuti a trovarci nella nostra sede due funzionoari del Fonafifo, l'ente del Ministero dell'Ambiente della Costa Rica che si occupa delle foreste di Impatto Zero in quel Paese. Una bella occasione per conoscerli, e per scoprire se davvero vivono in quello che è stato definito "il paese più felice del mondo".