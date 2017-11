Alla faccia del reality

La prima puntata di "Extreme Makeover" è stata trasmessa in Italia, doppiata con le voci italiane, a metà gennaio 2004, alle 23,25, su Rai 2. Ha fatto più ascolti di Maurizio Costanzo e di Bruno Vespa. E' un programma americano i cui partecipanti si sottopongono a operazioni di chirurgia plastica. "'Extreme Makeover-Belli per sempre' tornerà ma in un'altra collocazione - si leggeva in un'AdnKronos -, è quanto si apprende da ambienti di Raidue in merito alla chiusura del reality Usa trasmesso ieri da Raidue che, nella prima puntata, ha ottenuto, nei 40 minuti in cui e' andato in onda (dalle 23.10 alle 23.50), un boom di ascolti con 2 milioni 579 mila spettatori e il 19.32% di share".

La settimana successiva Italia 1 ha mandato in onda Bisturi, in cui i "pazienti" si esibivano nello studio tv di un'ex presidente della Camera e di una drag queen dopo l'operazione.



Dopo il "Grande Fratello" e l'"Isola dei famosi", sono arrivati sulla tv generalista e sul satellite nuovi e sempre più estremi format di reality-show.

In Usa, in "Mr Personality", prodotto dalla Fox, il concorrente, sempre seguito dalle telecamere, sceglieva il proprio partner, sesso compreso, tra venti partecipanti. La prima edizione dello show è stata condotta da Monica Lewinsky.

In "Fear factor" ci si sfida a travasare ragni vivi da un recipiente all'altro con la bocca. In Inghilterra alla tv hanno dato "Shattered", i cui concorrenti vengono tenuti svegli per giorni e vince chi, tra spasmi, allucianazioni e scoppi d'ira, riesce a stare sveglio di più. Anche in Brasile va in onda uno show simile. In Francia le mamme si scambiano per 10 giorni le rispettive famiglie, letto matrimoniale compreso. In Nuova Zelanda, in "Going Straight", i concorrenti devono procedere camminando in avanti a qualunque costo nelle radure, superando ostacoli, recinti, paludi.



Non è importante il pudore, né il solleticare un vano voyeurismo. Né importa che, come dimostrano le disfide tra due programmi serali, a volte i concorrenti non sono persone vere ma figuranti, mezzi attori, assoldati a copione.



E se qualcosa va storta? Una dichiarazione di Howard Schultz, produttore di "Extreme Makeover", alla American Society of Plastic Surgeons, quando gli è stato chiesto cosa succederebbe nel caso un intervento fosse un insuccesso o il paziente addirittura morisse: "Ovviamente non lo trasmetteremmo. Cosa c'è da guadagnare nel farlo?".