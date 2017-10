Alla ricerca dei “perché” nel corpo

La rivoluzione che stiamo attraversando nei diversi campi della cultura si riflette anche nella medicina, proponendo un approccio integrato e globale alla persona e alla concezione della malattia. Secondo tale prospettiva non è possibile separare in modo assoluto una realtà fisica da una realtà psichica, una mentale da una emotiva: guardare all'uomo come ad un essere completo o "globale" significa far riferimento alla fondamentale unità dell'esistenza, nella quale "fatti" ed "eventi" della vita divengono fattori determinanti, non meno di un virus o di un'emozione, da comprendere nel loro significato più profondo, nel cammino di guarigione. La scienza ha reso oggettivo il corpo umano per la necessità di indagarlo e sezionarlo; ma il corpo, come è vissuto concretamente nella vita della persona, è invece un organismo unico che non può far distinzioni all'interno di sé. Come il tutto è maggiore della somma delle parti, un "organismo" è una totalità superiore rispetto alle cellule che lo costituiscono. Allo stesso modo non si può pensare che, ricomponendo i pezzi che l'anatomia divide, si possa riottenere l'unità corporea quotidianamente vissuta. Concepire il corpo come un oggetto da studiare e comprendere non è che uno dei tanti modi, importante e funzionale, ma non unico per avvicinarsi sempre di più alla realtà composita e multiforme dell'essere umano. Per questo diviene importante, anche nel campo della medicina, riconquistare quel modo di vedere le cose nella loro totalità, interezza ed unicità, propria di ogni fenomeno. L'analisi è significativa solo in quanto propedeutica ad una sintesi. Fin qui l'assioma fondamentale della medicina olistica. La medicina dei significati propone invece un passo in più: al riconoscere la profonda interdipendenza tra mente e corpo che governa i meccanismi di salute e malattia si aggiunge la ricerca del significato o del messaggio della malattia, come degli eventi che caratterizzano la vita o un suo particolare periodo, recuperando una visione non disgiuntiva dell'essere umano e del mondo, ma organica e profonda al tempo stesso. In questo senso, la ricerca della salute diviene prima di tutto un percorso di riconnessione tra diverse polarità, tra parti distinte di un'unità - la vita - che non la natura, ma le esigenze metodologiche della scienza hanno impropriamente diviso e tenuto separate. Loredana Filippi