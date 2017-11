Alla ricerca di una vacanza ‘biologica’

Quando si avvicinano le vacanze, inizia la frenesia. Dove vado quest'anno? Investo il mio tempo nel riposo o nell'esercizio fisico? Vado al mare o in montagna? Visito una città o mi organizzo un soggiorno in campagna? Vado all'avventura o programmo tutto in anticipo? In tutti i casi, che io sia single, che abbia una grande famiglia ricca di pargoli, il decidere dove e come andare spesso è fonte di stress. Lo stress aumenta se, a differenza dei protagonisti di Carosello, quello che cerchiamo in una località di vacanza non include l'antenna satellitare, la discoteca, il centro commerciale, la piscina megagalattica e le bistecche alla fiorentina. Perché quello che il mercato turistico italiano offre al turista medio spesso non coincide con il gusto e le priorità di chi è abituato a una maggior qualità di vita, più vicina alla natura e al naturale, più semplice e meno stereotipata. I nomi dei luoghi più incontaminati e accoglienti, degli agriturismi più autentici e suggestivi, dei punti di ristoro biologici e/o vegetariani sono, di solito, dati preziosi che corrono di bocca in bocca, "perle nere" in un panorama ancora molto organizzato secondo i parametri del turismo di massa. Ma, come sempre succede - nel bene e nel male - la domanda crea l'offerta e la domanda di vacanza diversa sta modificando in modo sempre più evidente la qualità delle proposte turistiche soprattutto di quelle realtà più piccole e tradizionali che scoprono che è proprio mantenendo la propria rusticità che acquistano valore e appetibilità da parte di una parte sempre meno piccola del pubblico. Come riconoscere questi posti nel marasma dei cataloghi di agriturismi in edicola o presenti su internet? Non sempre è facile ed è per questo che le numerose iniziative, tra cui quella più recente è la guida all'ospitalità e alla ristorazione biologica dell'associazione "Tra Terra e Cielo", sono utili a tutto coloro che vogliono muoversi per l'Italia sapendo dove appoggiarsi per un vitto, un alloggio e un'ospitalità in sintonia con i propri gusti. SUL WEB