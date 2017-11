Allargare i confini dell’io

Crescere vuol dire aprirsi a una percezione più completa di noi stessi, prima di tutto. La nostra personalità è molto più ricca e complessa di quello che crediamo. E non esistono in noi parti "cattive", ma solo parti ancora sconosciute alle quali non abbiamo dato l'opportunità di esprimersi bene. Nella misura in cui diventiamo capaci di accettare e coinvolgere nella nostra vita quotidiana tutte le diverse sfumature del nostro essere, diventiamo anche più capaci di avvicinare e accettare gli altri e ci apriamo alla vita con maggior fiducia. Il percorso di crescita può ancora continuare spingendoci a oltrepassare i limiti della nostra personalità ed entrare in contatto con la dimensione spirituale, la sfera dei valori, degli ideali, degli aneliti più alti. Qui riconosciamo di essere tutti parte di una unica realtà e il nostro più alto desiderio diventa quello di mettere le nostre capacità al servizio della vita.