Allarme pollame

Mentre in Germania cresce l'allarme per il pollame biologico avvelenato dal Nitrofen, un pesticida anticrittogamico vietato da tempo perché sospettato di provocare il cancro, vediamo come può orientarsi il consumatore di casa nostra nella scelta delle uova. La loro commercializzazione è regolata da innumerevoli norme, sia italiane che europee. Tanto per cominciare si trovano in vendita sfuse o confezionate. Le sfuse possono essere comprate direttamente dal produttore (nell'allevamento, al banco del mercato), ma contrariamente alle confezionate non sono accompagnate da alcuna indicazione di categoria di qualità e di peso. Chi le acquista non può fare altro che fidarsi di quanto dichiara il venditore. Sulle confezionate, invece, ci sono diverse indicazioni. E' d'obbligo quella della freschezza: "extra" (o extra fresche) e "A" (fresche). "Extra" sta per uovo che non ha più di 7 giorni dall'imballo. La data di imballo non corrisponde a quella di deposizione dell'uovo da parte della gallina, che avviene in genere due giorni prima. Gli allevamenti di grandi dimensioni inseriscono anche la data di deposizione. Dall'ottavo giorno e sino al ventunesimo giorno dall'imballo le uova diventano di categoria "A" e dovrebbe essere rimossa la fascetta extra; in alternativa l'etichetta dovrebbe riportare la dicitura "extra sino al...". Trascorso il 21° giorno le uova non sono più adatte al consumo diretto e dovrebbero essere avviate all'uso industriale. Fra le categorie di peso - è tassativo indicarle - le differenze sono solo di grandezza: la sigla "XL" sta per uova grandissime, la "L" grandi, "M" medie e "S" piccole. A partire dal 2004 si dovrà fare riferimento al sistema di allevamento delle galline, oggi facoltativo: "uova di galline allevate in voliera", "uova di galllina allevate a terra". Le diciture che offrono più garanzie? "Uova di allevamento all'aperto-sistema estensivo e "uova di allevamento all'aperto". Di qualità superiore le uova ottenute con metodo biologico: galline non allevate in gabbia, semmai in capannoni con possiblità di accedere a parchetti all'aperto, divieto di antibiotici, libertà di movimento, mangimi da agricoltura biologica. Massimo Ilari