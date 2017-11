Allarme creme solari

Sperando di non rovinare le vacanze a qualcuno e condizionare la sua voglia di tintarella, vediamo di capire perchè. Tutto scaturisce dalla scoperta fatta nel 1981 dal prof. Moan del Norvegian Cancer Institute: l'incidenza annuale di nuovi casi di melanoma in Norvegia è aumentata del 350% per gli uomini e del 440% nelle donne nel periodo 1957 -1984, nonostante che in questo periodo non ci siano stati dei cambiamenti nello strato di ozono, da molti indicato come il principale responsabile dell'aumento dei casi di tumori della pelle. Il prof. Moan ha concluso la sua ricerca pubblicata sul British Journal of Cancer affermando che "l'assottigliamento dello strato di ozono non è la causa dell'aumento dei tumori della pelle". L'epidemia del cancro della pelle è un fenomeno che interessa tutto il mondo. Negli USA l'aumento dei casi di melanoma maligno è di circa il 7% all'anno, in Canada del 6%, mentre l'Australia ha il più alto tasso di aumento. Dal 1980 al 1987 per gli uomini i casi sono raddoppiati e per le donne si è registrato un aumento del 50%. Si stima che dopo i 75 anni di età due australiani su tre saranno trattati per qualche forma di tumore della pelle. Se lo strato di ozono non si è ancora modificato significativamente eccetto che ai poli, qual'è allora la causa di questo aumento?