Allarme dei pediatri vaccino del morbillo.

L'epidemia scoppiata in Italia preoccupa i pediatri di famiglia, in particolare Pier Luigi Tucci, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) lancia un ennesimo allarme denunciando che contro il morbillo, malattia ritenuta erroneamente non grave dalla gente, occorre una massiccia politica di vaccinazioni che ci renderebbe tranquilli sulla diffusione della malattia. Quest'ultima epidemia impone infatti di cambiare comportamenti e di correre al più presto ai ripari intensificando la lotta contro il morbillo. Il Movimento Italiano genitori (Moige) mette a disposizione un numero verde e un sito internet per i genitori che vogliono informarsi sulle vaccinazioni contro il morbillo. Un numero verde e un sito internet per chi ne vuole sapere di più.