Alle Hawaii gli autobus diventano abitazioni per senzatetto

Gli autobus con un alto chilometraggio sono spesso destinati ad essere tolti dalla circolazione a causa della continua manutenzione di cui necessitano. L'idea di dare nuova vita ai mezzi di trasporto urbano trasformandoli in case, potrebbe dunque rivelarsi una scelta saggia, sia per la popolazione che per l'ambiente. Un progetto che va in questa direzione arriva dagli Stati Uniti e, precisamente, da Honolulu, capitale delle Hawaii. Lo studio di architettura e design, Group 70 International, ha proposto di trasformare dei vecchi autobus dismessi dalla strada in case per senzatetto dotate di tutti i servizi essenziali per l’igiene personale.

Foto © www.earthporm.com

Foto © travelingtech.xilplix.com

Foto in evidenza © www.heleonbus.org