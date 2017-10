Alle origini del colore

Già i cinesi distinguevano "cinque coloriti del viso" e ogni loro alterazione era indice di una disarmonia interiore. In rapporto ai cinque elementi, sui quali si basa la medicina cinese, il rosso è il colore del fuoco (sangue), il verde del legno (fegato), il giallo della terra (milza), il bianco del metallo (polmoni), il nero dell'acqua (reni). Anche la medicina ippocratica, che risale circa al IV e III secolo a.C., basa il suo sapere su quattro elementi legati ai rispettivi colori: il sangue rosso, la bile gialla, il flegma bianco, la bile nera. Nel Medio Evo e poi dopo nel Rinascimento c'era l'abitudine di utilizzare i colori in medicina: i malati di vaiolo per esempio venivano avvolti in lenzuola rosse oppure li si metteva in stanze drappeggiate con tessuti di questo colore. Poi nella cultura occidentale c'è il buio fino a Goethe (1749-1832), il grande poeta, che fu anche profondo conoscitore della teoria dei colori. È nel Novecento, grazie alla psicanalisi e al suo interesse per le associazioni tra colori e salute psicofisica, che la cromoterapia pone le basi per la sua rinascita come metodo di cura. Ricerche sperimentali e cliniche hanno messo in evidenza il rapporto ambivalente tra sentimenti e colori: la scelta del rosso come espressione di amore, ma anche di odio e violenza; del giallo per lo spirito mistico e per l'inganno; del verde della speranza e della perversità. Si passa quindi alla relazione tra colori e profili psicologici: la scelta di tonalità chiare e colori freddi come il blu, l'indaco e il violetto depone a favore di personalità estroverse. Al contrario, l'introverso preferisce il "caldo" del rosso, del giallo, dell'arancione. Da qui all'applicazione pratica dei risultati ottenuti tramite l'osservazione, il passo è breve. Si ricorre al giallo per calmare i nevrastenici, il flegmatico trova sollievo nell'azzurro, chi ha insufficienza circolatoria o anemie ha bisogno di un bagno di rosso. Anche le tecniche dei test di Lüscher, studioso svizzero, e di Wolfharth, canadese, hanno permesso negli ultimi anni di convalidare la pratica terapeutica e dare indicazioni precise per la sua applicazione.