Allenare gli occhi leggendo in piccolo

Facile da verificare per chiunque soffra di problemi agli occhi come la miopia, infatti la lettura di caratteri piccolissimi, se fatta senza occhiali e al punto prossimo (10 o 15 centimetri dal naso o anche meno), ha la strana peculiarità di indurre una condizione di minore sforzo favorendo il rilassamento dei centri visivi della mente. Se la pratica è continuata per dieci minuti o più questo stato di migliorata visione si trasmette, entro certi limiti, immediatamente anche alla visione da lontano. Contrariamente a quanto si crede da sempre, la lettura di caratteri minuscoli, se fatta senza sforzo, ha effetti molto benefici sulla visione in generale, e questa scoperta è uno dei più grandi contributi dati dall'oftalmologo americano William H. Bates. Purtroppo i libri comunemente in commercio sono scritti in caratteri forse un pò troppo grossi, tali da indurre l'occhio a leggere intere righe alla volta senza muoversi, anziché a cogliere le singole lettere rapidamente spostandosi "al volo" tra gli spazi bianchi. Leggere un intero volume in caratteri minuscoli è un'ottima occasione per fare buona pratica in maniera divertente. Dopo un primo periodo di adattamento alla "sorpresa" di dover leggere così da vicino, in genere subentra una migliorata capacità di comprensione che invoglia ulteriormente alla lettura. Ci si accorge presto che un libro di centinaia di pagine si legge in pochissime ore, contrariamente a quanto accade con i libri stampati in caratteri grandi, che per quanto possano essere avvincenti producono sempre fastidio e noia dopo poche pagine. Rishi Giovanni Gatti