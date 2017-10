Allergie. Come curarle in maniera naturale o alternativa

Che i fattori ambientali possano essere causa di malattia era noto anche ad Ippocrate. Ma la ricerca nel campo delle allergie è abbastanza recente. L'ecologia clinica, infatti, si occupa solo da non molti anni delle reazioni che provocano certi tipi di alimenti, di pesticidi, di fungicidi, di polvere, di fumi prodotti da benzina e dalle combustioni industriali, dai detersivi e da tutti quei prodotti chimici altamente inquinanti. Se molti ricercatori riconoscono che l'ipersensibilità e le allergie siano la causa di molte malattie, non tutti accettano o riconoscono come validi i test per definire le diagnosi delle malattie allergiche. Il polline che è presente nei prati, nei fiori e sugli alberi è il maggiore responsabile degli starnuti ripetuti, del naso chiuso o congestionato, del pizzicore e della lacrimazione agli occhi, della gola irritata e talvolta anche l'asma. Tale allergia viene chiamata rinite allergica o più comunemente "raffreddore da fieno". La causa è da rintracciare nel rilascio da parte del nostro sistema immunitario "impazzito" in maniera "esagerata" di una sostanza chiamata istamina che a sua volta provoca i disturbi allergici ogni qual volta entra in contatto con sostanze "a rischio", come il polline. La medicina ufficiale, consiglia di prendere, durante il periodo critico, antistaminici. Gli effetti collaterali, però, che tali farmaci chimici provocano sono torpore e sonnolenza, con gravi pericoli a chi deve guidare. In taluni casi viene anche prescritto il cortisone. Tale rimedio, in ogni caso, non può essere adottato per lunghi periodi, per i pericolosi effetti collaterali, come lo shock anafilattico: da pronto soccorso immediato! Meglio affidarsi ai suggerimenti di un naturopata esperto e trovare nella "medicina dolce" o "naturale" una valida soluzione, purchè la cura venga svolta con regolarità e senza ansietà di risultati immediati. Le terapie naturali, infatti, tendono a stimolare la guarigione dall'interno dell'organismo e non a sostituirsi all'organismo stesso per combattere l'allergia. Per ottenere ciò occorre, giustamente, che l'autoguarigione possa avere il suo tempo necessario! Con tale metodo di cura, nessuna controindicazione è stata mai riscontrata e la guarigione è anche più efficace oltre che più...piacevole, perché...dolce!! In via preventiva può essere opportuno l'assunzione di vitamina B e C nella tarda primavera o all'inizio dell'estate. E' consigliabile, in ogni caso, la riduzione di latte e formaggi di zucchero bianco, perché favoriscono la produzione di muco. Ottimi risultati si ottengono con i farmaci omeopatici, la cui superiorità sui rimedi di sintesi chimica è stata in numerose ricerche ampiamente dimostrata (recente è la pubblicazione della GUNA), con l'agopuntura, con l'ipnosi (l'Ospedale San Carlo di Milano, ha una divisione apposita), con la fitoterapia, con l'aromaterapia e con gli oligoelementi. Vediamo in concreto come è possibile curare e prevenire la tanto nota e fastidiosa pollinosi, i cui attacchi si fanno più frequenti da maggio a giugno e che tende a peggiorare nelle giornate di vento e di sole.