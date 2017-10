Allergie: Dire si e dire no

Da cos derivano le allergie?Dopo il lungo letargo invernale, la natura dissemina i suoi umori in festa e la vita rifiorisce a se stessa zeppa di colori e profumi e luce e amori, quasi un quarto degli abitanti del Bel Paese, il giardino d'Europa, ne soffre. Perché l'allergia? Per la verità la scienza medica classica se lo chiede, il perché, e ci fornisce anche delle risposte: i soggetti allergici si ammalano perché il loro sistema immunitario scatena una reazione di difesa eccessiva di fronte a sostanze considerate erroneamente nocive. L?errore avviene nella prima fase di confronto, quando la sostanza estranea non solo viene riconosciuta come non compatibile con l?organismo ma viene anche vissuta erroneamente come minacciosa, secondo il paradigma ?diverso uguale pericoloso; tanto diverso, tanto pericoloso?. Di fronte all?estraneo la memoria interna dell?organismo costruisce un numero eccessivo di anticorpi pronti a reagire minacciosamente qualora si ripresentasse un nuovo contatto. Tale processo è noto come processo di sensibilizzazione. Di chi è la colpa? I dubbi ci vengono chiariti ancora una volta dalla scienza, non è responsabilità dell?individuo, dei suoi comportamenti, della sua alimentazione, delle sue idee, credenze o emozioni, la colpa è delle immunoglobuline. Mettiamoci tranquilli, la risposta allergica è dovuta alla produzione di un tipo particolare di immunoglobuline, le IgE, che hanno la proprietà di legarsi a recettori presenti sulla superficie di un tipo particolare di cellule, i mastociti. Questi ultimi, in presenza dell'allergene liberano sostanze infiammatorie che innescano la sintomatologia allergica, coadiuvate da altre cellule specializzate come i granulociti eosinofili. Si, ma chi lo dice alle IgE di legarsi ai recettori e di dire ai mastociti di liberare le sostanze?... Probabilmente una componente genetica. Già i geni, ma chi ha disposto i geni in quella sequenza e chi dice a quel gene di attivarsi e a quell?altro di restare latente? Un altro gene. E al primo gene chi lo dice? Beh, ma qui usciamo dal campo della medicina ed entriamo nella metafisica. Allora fermiamoci... Allora fermiamoci Allora fermiamoci e cerchiamo di riflettere. Quale l?utilità di cercare un perché, a chi giova trovare un colpevole che lo scagioni? Il nostro piccolo Io è disposto a tutto pur di sentirsi dire: non sei tu il responsabile della tua allergia. Non importa se la risposta è fondata sul a e ci conduce in un vicolo senza uscita. Non importa cosa succede, l?importante è che non sia io il colpevole. Forse a qualcuno sembra ragionevole non liquidare con le immunoglobuline la questione allergia, ma espandere il discorso e la coscienza fino a comprendere termini quali: coraggio di cambiare, fiducia, rispetto, vitalità, eros, passione, abbandono, determinazione, tolleranza, condivisione, capacità di dire si e dire no. A chi vuole fermarsi, assumersi la responsabilità della propria condizione e quindi della reale possibilità di fare qualcosa per guarire dall?allergia, ecco alcune domande alle quali rispondere con coraggio e onestà. 1. Sono disposta/o al cambiamento o temo le situazioni nuove e sconosciute? 2. Seguo la mia natura più profonda o temo ciò che non posso controllare? 3. So/ho saputo farmi rispettare o subisco/ho subito i comportamenti altrui? Se sei una persona vitale e sensibile ed hai risposto no alla prima parte delle tre domande probabilmente soffrirai o potresti soffrire in futuro di una qualche forma di allergia. In ogni caso, prima di cercare perché o medicine, prova a muoverti verso il si: Si accolgo il cambiamento, si seguo me stessa/o, si io sono questa/o. Dott. P. L. Lattuada direttore medico Clinica Olistica LifeGate Articolo pubblicato sul LifeGate Magazine maggio-giugno '05