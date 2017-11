Allevamento come bio comanda

Nell'allevamento biologico l'allattamento dei piccoli avviene con l'assunzione di colostro e latte materno. Il periodo di svezzamento è di due mesi per bovini e ovocaprini, mentre è di 27 giorni per i suini. Per l'allevamento dei ruminanti almeno il 35 per cento dell'alimentazione deve essere foraggio dell'azienda o foraggio proveniente dalla zona di appartenenza, quindi da almeno un terzo della dieta del bovino sono rigorosamente esclusi i mangimi. I foraggi e i mangimi per l'alimentazione devono essere da agricoltura biologica. La normativa consente la presenza di materiale non biologico (ma assolutamente non transgenico) per una percentuale massima del 15% qualora non ci sia la effettiva e provata reperibilità di materiale da coltivazione biologica. Nell'alimentazione degli animali sono severamente vietati mangimi chimici, farine animali, regolatori di crescita (ad esempio ormoni); nella carne non possono essere aggiunti aromatizzanti, conservanti e coloranti di origine chimica. E' vietato l'uso di prodotti geneticamente modificati. Gli animali, il cui benessere complessivo deve essere garantito attraverso spazi adeguati, vita all'aria aperta e rispetto nei ritmi di crescita, devono essere curati con medicine omeopatiche. Sono ammesse medicine allopatiche solo in caso di assoluta necessità, con l'obbligo di escludere l'animale trattato dalla commercializzazione fino al completo smaltimento dei principi attivi dei medicinali. Le garanzie? Il settore è disciplinato da un regolamento comunitario (n° 1804 del 1999) che fissa per tutti i paesi della Ue le stesse norme, severissime, in materia di allevamenti biologici. Quanto ai controlli, sono affidati agli Organismi di certificazione accreditati dagli enti pubblici, organismi che controllano tutti i prodotti biologici. Il Regolamento Comunitario sulla zootecnia in Italia ha subito diverse modifiche: Decreto agosto 2000, modificato dal Decreto Ministeriale del 29-3-2001 che risponde in maniera più adeguata alle condizioni di sviluppo della zootecnia biologica italiana. Massimo Ilari