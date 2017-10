Allodole o gufi? Bioritmi a confronto

Se credete che il bioritmo abbia poca importanza, pensate al picco di infarti che ogni anno si registra nella settimana di introduzione dell'ora legale. Ma anche semplicemente alle nostre inclinazioni: l'ora in bocca del mattino non splende per tutti e una vita da gufi notturni non è per chi crolla in prima serata. La ghiandola responsabile del nostro bioritmo è il surrene, grande tamburo interno, che gioca e danza con il suo ormone prediletto: il cortisolo. La luce, il buio, il caffè, lo stress, gli orari dell'agenda, il rituale familiare fanno il resto del condizionamento. Ma ognuno ha un'inclinazione naturale, una chiamata a comportarsi da allodola o da gufo. Il segreto è nella temperatura che è bassa al mattino e tende a innalzarsi nel pomeriggio, fra le 16 e le 21, con un picco massimo verso le 18. Le funzioni cognitive, lo sforzo intellettuale e gli sport di precisione andrebbero relegati al mattino. L'adrenalina invece fa scintille al pomeriggio, ottimo per lo sport di resistenza, per le arringhe alle riunioni, per il dibattito. Per adattarsi ai bioritmi imposti dalla giornata esistono rimedi migliori delle tazze di caffè! ESERCIZIO: uno studio inglese pubblicato su "Brain and Cognition" propone un semplice esercizio per attivare la concentrazione: muovere gli occhi a destra e a sinistra in modo lento ma ritmico per 30 secondi. PIETRA: la Florite è la pietra della concentrazione. Portata come ciondolo o tenuta accanto sulla scrivania pare irraggiare i nostri centri di attenzione. OMEOPATIA: Kali Phosphoricum è il rimedio da adottare sotto esame o di fronte a un lavoro eccessivo che voglia grande impegno. Utile per l'insonnia pre-esame. FITOTERAPIA: l'Eleuterococco è un ottimo tonico, anche per la memoria. Inoltre si va valere come antistress e come adattogeno FIORI DI BACH: White Chestnut è il fiore dello sprint finale e della superconcentrazione mentre Elm è per le grandi imprese che inducono sforzo fino all'esaurimento energetico.