Alpi Orobie, il Monte Zulino di Val Canale (Bg)

Chi arriva al paesino di Valcanale, raggiungibile da Clusone (Bg), per la prima volta avvertirà una sensazione di diverso e mai visto in questa natura viva e dal carattere forte che sembra venire incontro e dare il benvenuto. La nostra escursione è calibrata su tempi e distanze compatibili con la stagione e ci accompagna nell'arco di 2 ore di cammino in vetta al Monte Zulino (1751 m). E' una delle cime più alte di quel lungo crinale che divide la Val Canale alla Val Sanguigno; gli scorci panoramici sulle vicine elevazioni dai tratti dolomitici si affiancano ai silenzi e all'isolamento di ampi prati e boschi che ne amplificano il fascino.

Proseguendo il cammino verso il Monte Zulino...

Immagine di copertina: vista delle Alpi Orobie. ©forum.valbrembanaweb.com