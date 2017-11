Alpinismo psicologico

La nostra psiche è strutturata a diversi livelli, è un regno molto più vasto di quanto quotidianamente non siamo consapevoli di contenere in noi, o forse - chissà - da cui siamo contenuti. La psicologia si è tradizionalmente occupata solo di quei livelli che custodiscono ricordi, emozioni e pulsioni dimenticate, represse o semplicemente nascoste, in quello che, convenzionalmente è stato definito inconscio. Quella contemporanea - soprattutto la psicologia umanistica - ha posto l'accento invece su quell'area centrale della coscienza, quella in cui si esprimono le potenzialità di autodeterminazione e autorealizzazione della personalità, la libertà, la creatività, la responsabilità. La psicologia del futuro - psicologia transpersonale - si occupa invece di studiare il rapporto tra la personalità, l'io, e quelle forze superiori dell'inconscio, quelle che mettono l'individuo in contatto con dimensioni più ampie della realtà, che trascendono la dimensione personale (da qui la definizione "trans-personale") mettendoci in contatto con ideali, valori, spinte altruistiche, anelito verso l'Assoluto, amore incondizionato, servizio, riconoscimento dello stretto rapporto che unisce ogni singola creatura e manifestazione della vita, consapevolezza di orizzonti illimitati verso i quali possiamo rivolgere lo sguardo, ancora molto lontani per noi da raggiungere, ma fonte luce e di ispirazione. Con la definizione di "alpinismo psicologico" lo psicoterapeuta Roberto Assagioli, fondatore della Psicosintesi, invitava a conoscere le bellezze e i rischi connessi all'esplorazione della dimensioni più alta della psiche umana, quella spirituale.

La psicologia incontra la spiritualità Nello studiare la natura dell'essere umano la scienza aveva sinora trascurato di prenderne in considerazione gli aspetti più sottili, impalpabili, quelli che fanno parte della nostra natura superiore.

L'onda e l'oceano Solo un paradosso può esprimere la nostra natura, individuale e spirituale allo stesso tempo: ognuno di noi è oceano, che prova l'ebbrezza dell'individualità nel momento in cui affiora in superficie e si manifesta come onda.

Esperienze delle vette L'esperienza della trascendenza dei confini con i quali solitamente percepiamo la realtà non solo è accessibile, ma è sicuramente già stata sperimentata in diverse occasioni da ognuno di noi.

Il traguardo fasullo La salita alle vette della psiche è un sentiero che richiede impegno, costanza e umiltà: le scorciatoie possono essere pericolose e illudere se stessi e gli altri di aver raggiunto la meta quando invece se ne è ancora lontani.