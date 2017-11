Alta Brianza

Itinerario in Alta Brianza Tempo totale di percorrenza, ore 3.30 circa Olgiate Molgora, punto di partenza, si può raggiungere sia per ferrovia, sia per strada, lasciando a Calco (deviando a sinistra) la statale n. 36 per Lecco. Dalla stazione FF.SS. di Olgiate, nei pressi della quale si può osservare un tabellone sinottico dei sentieri, seguendo le frecce ci si porta alla frazione Olcellera, passando accanto alla scuola materna di Valmara, e seguendo i bolli rossi si arriva a Mondonico, in località Squadra (tavola dei sentieri). A Mondonico si può arrivare anche in automobile, abbreviando l'itinerario di una ventina di minuti. Seguendo il sentiero n. 1, si sale per comoda mulattiera a Campsirago, dove, nei pressi del lavatoio, si trova un altro tabellone dei sentieri. In questo antico borgo rurale, posto in bellissima posizione panoramica,tra vecchie case solo in parte ristrutturate, ci si sente avvolti da un'atmosfera di altri tempi, quasi medioevale, ma si avvertono anche le difficoltà che doveva comportare, fino a tempi non lontani, la vita dei contadini di queste terre. Appena fuori dell'abitato, seguendo ancora le frecce segnaletiche con il n. 1, si prosegue verso l'Eremo di San Genesio (ore 2.15 da Olgiate M.), posto a 849 metri sul livello del mare. Per la discesa si riprende lo stesso sentiero n. 1 fino a Campsirago e qui giunti, ma senza entrare nell'abitato, si segue il sentiero segnalato con il n. 3 fino alla località Crosaccia (metri 634), dove c'è un punto di sosta attrezzato per il picnic. Da qui, seguendo ora il segnavia n. 2, che attraversa la frazione Monastirolo, si ridiscende a Mondonico, dove si ritrova l'automobile o, riprendendo il percorso fatto all'andata, si torna alla stazione di Olgiate Molgora. Si può tornare alla stazione anche seguendo la strada comunale asfaltata, che permette di ammirare Villa Gola e Villa Sommi Picenardi, con interessanti scorci paesaggistici. Per gentile concessione di Bellavite Editore