Alta fedeltà

Il protagonista è Rob e ha abbandonato la facoltà di architettura per inseguire un sogno: far divenire la sua passione, la musica, un lavoro. Così diventa dapprima disc jockey e poi apre un negozio di dischi specializzato in vinile e rarità. Ha una ragazza, Laura, avvocato, che ben presto si stufa della sua vita priva di progetti e responsabilità e lo scarica, lasciandolo in preda alla crisi più frustrante della sua vita: l?ora del bilancio! Rob si perde in riflessioni ricorrendo alle ?mitiche? top-5: le cinque più memorabili fregature amorose, le cinque più belle canzoni dei Beatles, le cinque più belle canzoni con il protagonista che va a schiantarsi con la macchina? Così inizia il libro, ripercorrendo una per una le fregature, e anzi per ciascuna Rob cerca di ritrovare la ragazza che lo ha lasciato per ricostruire il vero motivo della rottura, riuscendoci a volte, e anche con qualche sorpresa. La storia continua in mezzo a tante riflessioni sui rapporti uomo-donna e sui vincoli sociali nei quali siamo immersi, fino ad arrivare alle seconda svolta: la morte del padre di Laura, l?enorme sofferenza della ragazza, la riflessione, la decisione (di lei) di riannodare il rapporto, e infine la decisione, faticosa, di Rob, di uscire dalla provvisorietà e di costruire qualcosa. Divertente e contemporaneamente profondo, consigliato a tutti i trentenni in preda a crisi di identità! Silvia Dugo