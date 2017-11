Altre tecniche della Medicina Cinese

Numerose sono le tecniche nella medicina cinese, che vanno oltre l'agopuntura. La stimolazione dei punti di agopuntura viene effettuata in genere con aghi bimetallici molto sottili, lama di acciaio, sottilissimi, e manico di rame. Il punto di agopuntura può altresì essere stimolato con altre metodiche. Una delle più importanti è la moxibustione, nella quale la pelle viene riscaldata mediante un cono o un sigaro di artemisia vulgaris, che viene lasciato bruciare lentamente, eventualmente interponendo una fetta di zenzero. Il metodo, del tutto indolore, è molto diffuso anche in occidente e viene soprattutto utilizzato nelle patologie da raffreddamento. Piuttosto diffusa è anche l'elettroagopuntura, nella quale la stimolazione del punto viene effettuata attraverso un elettrodo collegato al manico dell'ago. Questa metodica è utilizzata soprattutto nelle affezioni dolorose e nelle anestesie chirurgiche. Altre metodiche di stimolazione degli agopunti sono quelle a base di raggi laser, ultrasuoni ed iniezioni sottocutanee di preparati medicinali. Tutte queste ultime pratiche sono comunque scarsamente diffuse. Come detto più sopra, all'interno della medicina cinese la farmacologia occupa uno spazio molto rilevante. Il primo testo pervenutoci è databile allo stesso periodo della prima opera di agopuntura e, da allora, queste due metodiche si sono sviluppate parallelamente e continuamente integrate. Attualmente, la farmacologia cinese conta sull'utilizzo di oltre settemila sostanze medicinali, per la massima parte di provenienza vegetale, di cui oltre settecento iscritte nella Farmacopea Ufficiale della Repubblica Popolare Cinese. Chi visiti un ospedale cinese, a fianco dei nostri farmaci occidentali, tutti utilizzati in quel paese, vedrà pressoché costantemente impiegate l'agopuntura e la farmacologia, dal banale raffreddore fino a patologie gravi come quelle tumorali.