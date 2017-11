Ama te stesso per amare il tuo prossimo

Solo sentendoci capaci di essere "oggetto d'amore" possiamo veramente darci all'altro e permettergli di avvicinarsi. Da piccoli, il primo contatto "amoroso" è stato con chi ci ha accuditi e allevati, chi ha saputo comprenderci e anticiparci nei nostri bisogni. Amare se stessi significa rinnovare ogni giorno quell'amore primordiale, ricordandoci che siamo degni d'amore per il solo fatto di esistere. Molti non sanno che, per essere amati, non è necessario fare a, ma "solo" essere pronti a ricevere quell'amore, senza paura di perdersi o timore che l'altro fugga dopo averci conosciuto meglio. L'amore, infatti, è anche rischio: occorre essere disposti a rischiare di perdere l'altro, di cambiare con l'altro; unendosi e al tempo stesso, rimanendo distinti. Tutte cose che senza la sicurezza di poter essere amati non possono esistere, perché la paura di un possibile abbandono, che sentiremmo come la nostra fine, ci può spingere a interrompere ogni rapporto prima di averlo vissuto. Per poter intraprendere una solida relazione d'amore, è allora necessario imparare a conoscersi, apprezzarsi e darsi fiducia, per poter conoscere, apprezzare e dare fiducia a nostra volta; per amare è necessario riconoscere che siamo parte di un tutto che non sarebbe tale senza di noi e non sarebbe tale senza l'altro. Altro che ha gli stessi nostri timori, le stesse speranze e soprattutto la stessa nostra voglia di trovare calore, anche con un semplice sorriso. Senza l'amore, la vita non può che essere come un bellissimo dono ancora incartato... aspetta solo che qualcuno tagli il nastro per mostrarsi in tutto il suo splendore.