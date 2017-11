Amarsi un po’ di più

Ognuno di noi nasce con grandi potenzialità e con la possibilità di crescere in modo armonico, imparando a conoscersi e apprezzando la propria e altrui differenza. Tuttavia, la vita e con essa le convinzioni a cui giungiamo su noi stessi e il mondo, possono portarci a considerarci migliori o peggiori di chi ci circonda influenzando negativamente il nostro modo di relazionarci. Sentirsi in "credito" o in "debito" con la vita può diventare spesso un ostacolo difficile da aggirare, motivo di insoddisfazione, dolore e rabbia. Il primo passo da compiere diventa così la capacità di cogliere i nostri limiti e potenzialità. Prestando ascolto alle critiche ma anche, cosa più difficile per molti, ai complimenti. Imparare a non svalutare i successi e i riconoscimenti può essere un modo per sviluppare un sentimento positivo verso se stessi e, di conseguenza, verso gli altri. L'autostima si può definire come l'amore che proviamo per noi, un sentimento difficile a spiegarsi a parole ma concreto nel momento in cui ci troviamo a doverci confrontare con la realtà. A seconda del vissuto di partenza creeremo in noi aspettative del tutto diverse tra loro. Chi si ritiene in grado di raggiungere un obiettivo molto spesso riuscirà a farlo, chi si crede, invece, "brutto e cattivo" molto probabilmente remerà contro il proprio successo per confermare nuovamente la propria desolante convinzione. Ricordare i momenti in cui ci siamo sentiti soddisfatti può aiutarci a superare tante esperienze difficili. Purtroppo non mancheranno le delusioni, del resto c'est la vie, ma partire con un bagaglio di solida fiducia in sé può permetterci di affrontare ancora altre prove e, magari, di trasformare anche l'insuccesso in un momento di crescita. Ecco qualche suggerimento per conoscersi di più:



