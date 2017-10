Malesseri fisici, ambasciatori dell’anima

I malesseri fisici sono in molti casi il linguaggio con cui l'anima chiede aiuto. Nella vita tutto sembra andare per il meglio, un lavoro sicuro, una famiglia tranquilla, eppure improvvisamente si manifestano dei disturbi che non hanno nessuna causa apparente. "Lei non ha niente, è sanissimo!", dice il medico in questi casi. Ma allora, perché siamo squassati dal mal di testa o piegati dai dolori di schiena? Forse abbiamo trascurato per troppo tempo di ascoltare noi stessi, i richiami che arrivano dall'intimo. Forse abbiamo evitato di dare delle risposte, perché non abbiamo nemmeno mai riconosciuto le domande! Saper interpretare sul nascere i sintomi, può trasformarsi in una misura salvavita e non solo perché ci spinge ad andare dal medico, ma ci aiuta a rintracciare le cause esistenziali remote, più subdole e determinanti, che hanno provocato la malattia. Le due domande iniziali che ci si deve sempre porre sono:

Questo sintomo che cosa mi impedisce di fare?

Verso cosa mi spinge, o meglio cosa mi obbliga a fare il sintomo?