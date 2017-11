Amici per la pelle

Chiediamo qualche delucidazione a Paolo Vintani, farmacista, Segretario di Federfama Lombardia, Farmacia Alla Madonna di Barlassina (MI) Quali sono i principali problemi che presenta la pelle in estate? La pelle in estate è sottoposta a grande stress. Spesso, infatti, per la forte esposizione al sole e all'acqua la pelle diventa molto secca e possono insorgere eritemi solari: la tipica infiammazione della pelle che compare dopo le prime esposizioni al sole nei soggetti con una peculiare sensibilità. Negli ultimi anni, inoltre, sono molto più frequenti le cosiddette "allergie da contatto", ossia reazioni allergiche in seguito a contatto con tessuti sintetici o "tecnici", o anche semplicemente con l'erba. Possiamo seguire una profilassi anche attraverso l'alimentazione? Una vera e propria profilassi no, ma è molto importante mangiare frutta e verdura di stagione e bere preferibilmente acqua e bevande non gassate. Io consiglio di evitare cibi piccanti e, per prepararsi all'esposizione al sole, suggerisco di mangiare frutta e verdura arancione (ricca di vitamina A) in particolare le carote o integratori alimentari a base di carotene. Quali sono i rimedi che ci difendono naturalmente? Per il sole sicuramente betacarotene e vitamina C ci possono aiutare; in fase di prevenzione, invece, suggerisco una dose di Sol 200 CH una volta alla settimana per tutto il periodo di esposizione. Per eritemi solari e per ustioni consiglio l'applicazione di Ciderma, una pomata a base di Calendula officinalis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, tutte piante con effetto lenitivo. Per le semplici scottature suggerisco di far sciogliere sotto la lingua 5 granuli di Apis o Belladonna alla 5CH, 2 volte al giorno, oppure di applicare sulla pelle arrossata una miscela (in parti uguali) di olio di Calendula, Elicrisio e Iperico. Per le eruzioni cutanee è molto efficace la crema alla calendula abbinata a Histaminum alla 5CH, 5 granuli 3 volte al giorno. Per le irritazioni dovute agli indumenti sintetici che fanno arrossare la pelle, consiglio innanzitutto di sostituirli con abbigliamento di cotone bianco e poi di utilizzare del Talco o la polvere di amido (con la sudorazione è sconsigliato l'utilizzo di creme). Molto diffusa in questo periodo è anche l'irritazione al capezzolo dell'uomo a causa delle magliette indossate durante l'attività sportiva. Ottimo anche per questo disturbo, è la pomata Ciderma da spalmare sul capezzolo, o in alternativa può essere utile un talco curativo (composto da farina di avena, farina di mais, e farina di tapioca) miscelato in parti uguali con 10 gocce di tintura madre di calendula ogni 100 grammi di preparato) da spalmare sulla parte irritata e coprire con garza di lino.