Amnesty International: mai pi

La violenza sulle donne è parte di una cultura globale che nega alle donne pari opportunità e pari diritti e legittima la violenta appropriazione del loro corpo per gratificazione individuale o scopi politici.

Milioni di donne nel mondo sono terrorizzate da violenze domestiche, schiavizzate in matrimoni forzati, comprate e vendute per alimentare il mercato della prostituzione, subiscono violenze come trofei di guerra, torturate, in stato di detenzione.



Amnesty International avvia in tutto il mondo una campagna in difesa delle donne. Su www.amnesty.it si possono trovare informazioni, reportage di casi emblematici, materiali, spot e dettagli sull'iniziativa "Rome for Women" che si conclude proprio oggi... "Mai più violenza sulle donne"