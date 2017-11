Amore

Cambiando vita, lavoro, città, Laura ha dimostrato di essere una ragazza in gamba, preparata a tutto, tranne a una cosa: sentir nominare di nuovo la parola "amore". Cinque lettere che come un terremoto le sconvolgono ogni volta la vita e a cui non è più disposta a fare spazio. Passino le legittime esigenze imposte dal suo efficiente sistema ormonale, ma per carità basta con il bagaglio emotivo. Troppo pesante; roba da farsi venire un prolasso cardiaco o un'ernia mentale. Cavallo di battaglia della migliore tradizione narrativa anglosassone, anche in questo romanzo lo humor soccorre l'autrice, impegnata a tratteggiare i dilemmi di una giovane donna moderna in balìa dello struggimento amoroso. Naturalmente nessuno si sorprenderà del fatto che al primo incontro con il "destino" tutti i propositi di dieta affettiva e i "mai più" verranno buttati a mare...