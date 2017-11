Amore per Dio o amore per sè

In una lettera che Pascal inviò il 17 ottobre 1651 alla sorella e al cognato per la morte del padre possiamo rintracciare quello che, secondo il Nostro, è il cuore dell'inquietudine umana: "Dio ha creato l'uomo con due amori: l'uno per Dio, l'altro per sé stesso; ma con questa legge: che l'amore di Dio doveva essere infinito, cioè senza altro limite che Dio stesso, e l'amore di sé stesso doveva essere limitato, e riferito a Dio. L'uomo, in questa condizione, non solo si amava senza peccato, ma non poteva amarsi che senza peccato. Poi, venuto il peccato, l'uomo perdette il primo di questi amori, ed essendo rimasto solo l'amore di sé in quella grande anima capace d'un amore infinito, l'amor proprio si è esteso e diffuso nel vuoto che l'amore di Dio ha lasciato; e così ha amato solo sé stesso, e tutte le cose per sé stesso, cioè infinitamente. Ecco l'origine dell'amor proprio, il quale era naturale in Adamo, e giusto nella sua innocenza; ma è diventato colpevole e smodato, in seguito al peccato". Quello che Pascal vuole sottolineare è come l'uomo sia fatto solo per l'infinito e come tra la sua naturale tensione all'infinito e l'amore di Dio, espressione assoluta di questo stesso infinito, ci sia naturale armonia. Ma una volta che l'uomo ha perso l'amore per Dio, sostituendolo con l'amore per sé, ecco che questa mirabile armonia svanisce, per lasciare il posto ad un'anima - un cuore - sempre affamata d'infinito, perché questa è la sua natura originaria, ma priva dell'oggetto - Dio - al quale aspirare, in cui fare confluire tutte le sue energie conoscitive e affettive. Da qui la nostra perenne inquietudine: "Un tempo ci fu nell'uomo una vera felicità, di cui gli restano ora soltanto il segno e l'impronta affatto vuota, che esso cerca invano di colmare con tutto quanto lo circonda, chiedendo alle cose assenti l'aiuto che non ottiene dalle presenti, e che non può essergli dato da nessuna, perché quell'abisso infinito può essere colmato soltanto da un oggetto infinito e immutabile: ossia, da Dio stesso". E ancora: "Dio solo è il suo vero bene; e, da quando l'uomo lo ha abbandonato, è strano come non ci sia cosa nella natura che non sia stata chiamata a fargliene le veci: astri, terra, elementi, piante, cavoli, porri, animali, insetti, vitelli, serpenti, febbre, peste, guerra, carestia, vizi, adulterio, incesto. E, da quando ha perduto il vero bene, tutto può egualmente apparirgli tale: fin la sua stessa distruzione, che pur è così contraria a Dio, alla ragione e alla natura tutt'insieme".