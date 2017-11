Amori bicolori

Amori prospettici, culture che si mischiano sotto gli sguardi spesso indiscreti della gente. Involtini primavera e spaghetti sulla stessa tavola. Hijaab e doppiopetto nello stesso armadio. Strano. Affascinante. Originale. Nuovo. Bellissimo! Sono quattro racconti che danno corpo a questo libro. Quattro racconti in cui le culture diverse si mischiano, a volte per scoprirsi nemmeno così troppo distanti. Gli autori, immigrati, nati o cresciuti in Italia, regalano delle prospettive interessanti sulla costituzione delle coppie cosiddette "miste". E ce le raccontano, a volte col sorriso, altre con pungente amarezza. Sempre con passione. Sguardi nuovi sul nostro Paese attraverso il sentimento più antico del mondo. L'amore. Di qualsiasi colore, appunto… L'ironia e la semplicità faranno meditare il lettore, apriranno in qualche modo il suo pensiero. Perché come sostengono giustamente Flavia Capitani e Emanuele Coen, curatori del libro, "gli autori della nuova letteratura italiana raccontano la trasformazione della società. In Amori bicolori colgono le sfumature e i dettagli, rileggendoli in modo ironico, profondo, originale". Un libro per chi ha passione, per chi le differenze le vede, ma le accoglie e le ama.