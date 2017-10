Anche i grassi sono “buoni”

Nel nostro organismo la funzione dei grassi è indispensabile. Forniscono le calorie necessarie per vivere, costituiscono le parti del corpo e impediscono la dispersione del calore. Alcune precisazioni, però, sono d'obbligo quando si parla di grassi. La distinzione fra i grassi di origine animale costituiti prevalentemente da grassi saturi, da quelli di origine vegetale costituiti da grassi monoinsaturi e polinsaturi. La dicitura "saturo", "monoinsaturo", e "polinsaturo" si riferisce al tipo di legame, più o meno forte, che si instaura tra gli atomi di carbonio e gli atomi di idrogeno contenuti nell'alimento. Nella moderna dietologia si consiglia di limitare il consumo dei grassi animali, quelli "cattivi": burro, strutto, molti formaggi, alcune carni, salumi e insaccati, proprio perché sono difficili da digerire, favoriscono le malattie cardiovascolari come l'ipertensione arteriosa, la colesterolemia, l'arteriosclerosi, mentre alcuni grassi vegetali, quelli "buoni", sono addirittura terapeutici. Ma attenzione a non farvi trarre in inganno dalla dicitura "grassi vegetali", contenuti i moltissimi prodotti alimentari, alcuni sono pericolosi tanto quanto quelli saturi animali. I grassi buoni, prevalentemente "insaturi", sono ricchi di vitamina E (semi oleosi, olio di sesamo e girasole spremuti a freddo e olio extravergine d'oliva) e di acidi grassi omega 3 (sgombri, sardine, aringhe, trota, salmone, tonno, pesce azzurro), combattono la formazione delle rughe e mantengono giovane la pelle garantendo morbidezza e elasticità. Consumarli a crudo è il modo migliore per preservare intatte le loro proprietà. Via libera anche alle noci, nocciole, mandorle, pistacchi, pinoli, sesamo, arachidi..ma senza esagerare: uno-due cucchiai da minestra al giorno è la dose ideale da aggiungere alle insalate, ai ripieni, salse, contorni..o anche così, da gustare alla mattina con frutta e cereali per una colazione nutriente ma non ipercalorica, ricca di sostanze attive antiossidanti.

Sonia Tarantola