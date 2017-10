Antropologo dentista

Lo racconta l'antropologo italiano Andrea Cucina che in alcune dentature risalenti a circa 8 mila anni fa, ritrovate in Pakistan, ha scoperto minuscoli fori simmetrici sui denti. Molto probabilmente si tratta di un primo rudimentale intervento fatto dai nostri antenati preistorici per curare e lenire il dolore. Nei fori praticati, infatti, s'inserivano con ogni probabilità erbe o altri sostanza adatte allo scopo.