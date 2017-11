Andiamo a bere la pioggia

Gabriele e Giuseppe fanno parte della banda degli otto, che "agisce" nel cortile di un palazzo di edilizia popolare in un paese sito alle porte di una grande città. A dispetto delle dimensioni, lo spazio si rivela un mondo pulsante dove fioriscono i comportamenti tipici di ogni consesso umano: l' amicizia, le liti, le alleanze, le tensioni, la solidarietà e i disaccordi. Ma soprattutto lo spirito di appartenenza al gruppo che, come primo effetto, scatena un estenuante e irrisolvibile conflitto con i vicini di cortile. Attorno agli otto ruota un bizzarro universo ricco di personaggi, storie, ambienti, che induce il lettore a pensare di averne fatto parte, o a provare rammarico per non averlo conosciuto. Gabriele e Giuseppe si perdono di vista alle soglie dell' adolescenza. Si rincontrano, adulti, dopo percorsi di vita molto diversi. Nello scenario della grande città distratta e frettolosa, lontana anni luce dalla civiltà del cortile, hanno a disposizione un solo giorno per recuperare frammenti del loro passato, ma soprattutto per chiarire un episodio tragico che li aveva visti protagonisti da ragazzi e che era rimasto in sospeso per troppo tempo.