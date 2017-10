Andrea Parodi… chi era costui? :-)

In questo momento sono saliti sul palco gli ospiti americani: Patricia Vonne Rodriguez e Robert La Roche; Marco Phytoon Fecchio si scatena come sempre alla chitarra elettrica. Quando voi leggerete queste righe quello che io sto ascoltando in diretta lo potrete risentire cliccando qui sotto. E allora fatelo, Parodi è una bella scelta da scoprire. Certo, sono di parte in quanto amico, ma fatelo sulla fiducia! Andrea può essere visto dal vivo questa settimana a Roma, giovedì 15, sarà alla Fnac alle 18 e al Big Mama di Trastevere alle 22. Venerdì giocherà in casa, all'Una e Trentacinque Circa di Cantù. In entrambe le date sarà accompagnato dalla brava, e bella, Patricia Vonne. Insomma, fatemi sapere, questa la mia mail